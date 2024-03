SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar apreendeu nesta quarta-feira (28) um adolescente de 16 anos, suspeito de ter participado da morte do PM Anderson de Oliveira Valentin, 46, e de sua filha, Alycia Pereroni Valentin, 19, na madrugada do último sábado (24), durante tentativa de assalto a uma farmácia na zona leste de São Paulo.

Na terça (27), um homem de 30 anos já havia sido preso. Outras duas pessoas são procuradas, de acordo com o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), da Polícia Civil, que investiga o caso.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança), o adolescente foi apreendido pela Polícia Militar na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo.

O jovem foi levado ao DHPP, onde foi qualificado e ouvido pelos policiais. A SSP não informou qual teria sido sua participação no crime, nem se ele continua apreendido.

O crime ocorreu na avenida Nossa Senhora do Loreto, na Vila Medeiros, por volta das 5h20 de sábado, quando o cabo Valentin, de folga e em trajes civis, estacionou no local para sua mulher fazer compras em uma farmácia.

O PM estava no veículo com a filha à espera da mulher, que entrou na farmácia, quando três homens encapuzados, um deles armado, se aproximaram do local e tentaram abrir a porta do comércio. O cabo interveio e começou a troca de tiros com um dos criminosos. Ele e a filha acabaram atingidos. Os dois foram socorridos, mas não resistiram.

Imagens de uma câmera de segurança mostram a troca de tiros entre o policial e um dos criminosos.

O trio fugiu em um veículo GM Spin, de cor cinza, localizado posteriormente por policiais militares na rua Fiori Polachini, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Foi nesse veículo que a polícia afirma ter encontrado digitais do homem preso nesta terça.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública, dentro do automóvel, que era produto de furto, foram recolhidos diversos objetos, incluindo os capuzes utilizados na ação.

Os outros dois suspeitos também foram identificados no sábado e, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública, tiveram prisão decretada pela Justiça.