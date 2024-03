SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Governo consolida estratégia para aproximação com evangélicos e motoristas de app, Congresso controla 30% da verba de sete ministérios, Suprema Corte dos EUA vai decidir se Trump tem imunidade e outras notícias para começar esta quinta-feira (29).

GOVERNO LULA

Lula faz acenos a evangélicos e motoristas de app para reagir a ato bolsonarista. Estratégia foi solidificada após manifestação a favor de Bolsonaro considerada grande pelo governo.

Governo recua, desiste de CLT e reconhece motoristas de app como autônomos.

GOVERNO LULA

Lula é cobrado por entidades de direitos humanos por fala sobre golpe de 1964. Questionado sobre aniversário da ditadura, presidente disse que não quer remoer o passado.

G20

Haddad critica super-ricos em abertura do G20. Com Covid, ministro participa da reunião de ministros e presidentes de BCs de forma remota.

GOVERNO LULA

Congresso controla ao menos 30% da verba de 7 ministérios de Lula. Deputados e senadores ampliam poder sobre pastas estratégicas em ano de eleição; Lira reclama de ritmo de execução das emendas.

UBER

STF forma maioria e julgamento sobre Uber servirá para outros casos. Seis ministros reconheceram que futura decisão da corte sobre vínculo empregatício terá repercussão geral.

QUEIMADAS

Emissões por queimadas no Brasil em fevereiro são as maiores desde 2003, diz observatório europeu. Recorde mensal de carbono na atmosfera é puxado por fogo na amazônia em Roraima.

VIOLÊNCIA

Investigadores suspeitam que fugitivos de Mossoró continuam recebendo ajuda. Buscas entram no 15º dia; presidiários não têm movimentação registrada nos últimos dias, assim como ocorreu quando ficaram em um sítio em Baraúna.

ESTADOS UNIDOS

Suprema Corte dos EUA aceita caso e vai decidir se Trump tem imunidade. Caso tem relação com tentativa de ex-presidente de reverter resultado das eleições de 2020.

ROBINHO

STJ deve julgar no próximo dia 20 pedido da Itália para Robinho cumprir pena no Brasil. Ex-jogador teve sentença de 9 anos de prisão na Itália, mas está em liberdade no Brasil, cuja legislação impede a extradição de brasileiros natos.

ENERGIA LIMPA

Empresa nacional entra na briga com BYD por antiga fábrica da Ford na Bahia. Lecar aproveita brecha da legislação e disputa unidade com montadora chinesa.

RECEITA

Moraes derruba autuações da Receita contra Globo e artistas ao descartar vínculo de emprego. Ministro entendeu que contratos na modalidade pessoa jurídica estão em acordo com entendimento do tribunal.

TELEVISÃO

Sensação do Carnaval na Globo, Milton Cunha vai para a bancada do Sem Censura. Principal rosto da transmissão da festa popular da emissora carioca será comentarista fixo da bancada do programa com Cissa Guimarães na TV Brasil.

TELEVISÃO

Record escala Rachel Sheherazade para comandar A Grande Conquista após sucesso em A Fazenda. Jornalista terá sua primeira experiência como apresentadora de programas de entretenimento na TV aberta.

ALIMENTAÇÃO

Cresce a procura por ovos orgânicos, caipiras e 'cage free'; entenda a diferença. Saiba como identificar produtores que seguem regras relacionadas produção, rotulagem e comercialização.