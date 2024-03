SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O último dia de fevereiro deverá ser quente e mais uma vez com possibilidade de chuva forte durante o período da tarde em São Paulo.

Segundo a Defesa Civil estadual, nesta quinta-feira (29), o deve começar com tempo firme no estado. No sul e leste paulista, o sol aparece entre muitas nuvens pela manhã.

Já nas demais regiões, afirma, o predomínio será de sol e nebulosidade variável.

No decorrer desta quinta, a temperatura sobe, com sensação abafada e de dia quente em todo o estado.

Com o calor e a umidade, há condições para pancadas generalizadas de chuva entre a tarde e à noite.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta amarelo, de perigo potencial para chuva intensa nesta quinta, em uma faixa que pega mais da metade do estado, incluindo a capital paulista e todo o litoral.

"As pancadas devem vir com moderada a forte intensidade e acompanhadas por raios e eventuais rajadas de vento e quedas de granizo em pontos isolados", diz a Defesa Civil em nota.

"Há condições para acumulados expressivos em algumas áreas e, com a previsão para períodos de tempestades, recomenda-se atenção para possíveis transtornos nas áreas de risco, especialmente onde o solo já está encharcado", alerta o órgão estadual.

Na tarde desta quarta-feira (28), fortes rajadas de vento fizeram companhias aéreas cancelarem 20 voos que decolariam do aeroporto de Congonhas, na zona sul paulistana. Outros sete aviões, que deveriam descer ali, foram desviados para outras cidades por causa das condições meteorológicas.

Ruas voltaram a alagar na cidade e o trânsito no começo da noite ficou próximo de 900 km de lentidão.

De acordo com o Inmet, a temperatura na cidade de São Paulo deverá oscilar entre 22ºC e 29ºC nesta quinta.

Na Baixada Santista a tendência é de pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros também devem chegar a 29°C em Santos. A previsão é a mesma para São Sebastião, no litoral norte.

A instabilidade deve continuar na sexta-feira (1º), mas a boa notícia é que não há previsão de chuva para a capital paulista e para o litoral no fim de semana. A temperatura deverá, inclusive, ficar mais amena. No sábado (2), a previsão é de máxima de 26ºC na capital paulista, conforme o Inmet.