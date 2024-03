SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um adolescente de 13 anos morreu nesta quarta-feira (28) ao ser arrastado por uma enxurrada em Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo, de acordo com a Defesa Civil, durante forte chuva que atingiu região.

Pablo Oliveira dos Santos voltava da escola de futebol, por volta das 16h30, quando foi arrastado pela enxurrada para dentro de um bueiro, na rua Alemanha, no Jardim Mimas. Segundo os bombeiros, duas equipes foram deslocadas para o local.

Moradores da região conseguiram tirar uma tampa do bueiro para resgatar o adolescente. Ele sofreu parada cardiorrespiratória e foi socorrido ao Hospital Central de Embu, mas não resistiu.

Welington Santos, tio de Pablo, disse em entrevista ao "Bom dia SP", da TV Globo, que o acidente ocorreu quando o sobrinho foi lavar os pés na água.

"Eles estavam subindo do campo e, quando chegaram aqui na viela, eles inventaram de lavar o pé no bueiro e foi quando aconteceu o acidente", afirmou.

De acordo com Santos, Pablo era estudioso e apaixonado por futebol.

A Prefeitura de Embu das Artes foi questionada na manhã desta quinta (29) sobre o motivo de o bueiro estar aberto, mas não respondeu até a publicação deste texto.

A chuva que atingiu a região metropolitana na tarde desta quarta também causou o desabamentos de uma casa abandonada na rua Rosa Maria, na Vila Gustavo, zona norte. Não houve vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, às 16h50 a corporação já havia recebido 37 chamadas para quedas de árvores na região.

Segundo a Defesa Civil estadual, esta quinta-feira (29) deve começar com tempo firme no estado. No sul e leste paulista, o sol aparece entre muitas nuvens pela manhã. Já nas demais regiões, afirma, o predomínio será de sol e nebulosidade variável.

Com o calor e a umidade, há condições para pancadas generalizadas de chuva entre tarde e noite.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta amarelo, de perigo potencial para chuva intensa nesta quinta, em uma faixa que pega mais da metade do estado, incluindo a capital paulista e todo o litoral.

"As pancadas devem vir com moderada a forte intensidade e acompanhadas por raios e eventuais rajadas de vento e quedas de granizo em pontos isolados", diz a Defesa Civil em nota.