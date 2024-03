BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O MEC (Ministério da Educação) atrasou pelo terceiro dia seguido a divulgação dos resultados da 2ª chamada do ProUni (Programa Universidade para Todos). Problemas técnicos têm afetado o carregamento dos resultados na plataforma federal de acesso ao ensino superior.

O cronograma inicial previa que os resultados da 2ª chamada sairiam na terça (27), mas candidatos a bolsas do programa ainda não conseguem acessar os resultados nesta quinta (29).

O MEC afirma que, agora, os resultados estão previstos para esta sexta-feira (1º). "As equipes técnicas da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Stic) e da Secretaria de Educação Superior (Sesu) estão trabalhando para divulgar os resultados da segunda chamada do Prouni o mais rápido possível", diz nota do ministério.

O ProUni oferece bolsas de estudos em instituições particulares de ensino superior. Para concorrer, os candidatos usam os resultados do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e se inscrevem em um sistema específico do governo federal.

Candidatos com melhores notas ocupam primeiro as vagas. A primeira chamada ocorreu no início de fevereiro e, a partir da não ocupação das vagas, o governo abre uma segunda chamada.

A previsão é que os candidatos contemplados na segunda chamada terão até o dia 12 de março para comprovar as informações prestadas. Depois será aberto um novo prazo, entre os dias 18 e 19 de março, para quem desejar se cadastrar na lista de espera.

O atraso e a falta de esclarecimentos causaram indignação entre estudantes, que têm publicado reclamações nas redes sociais. No sistema de acesso, o MEC somente atualizou a data da divulgação para 1º de março, sem qualquer explicação aos candidatos.

Essa edição do ProUni oferta 406.428 bolsas. Dessas, 308.977 são de bolsas integrais, o que representa 76% do total. As bolsas são distribuídas em?15.482?cursos de 1.028?instituições participantes.