SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nove detentos fugiram de um presídio na região metropolitana de Belo Horizonte nesta quinta-feira (29).

Os nove fugiram durante o banho de sol no presídio de Santa Luzia. No entanto, não há detalhes sobre a dinâmica da fuga.

Dois dos presidiários já foram recapturados pela Polícia Militar. Os outros sete ainda são procurados pelas forças de segurança

"As forças de segurança estão empenhadas no trabalho de buscas para recapturar os sete indivíduos que se encontram foragidos da unidade prisional. O Superintendente de Segurança do Depen e operadores da Inteligência estão na unidade prisional acompanhando o desdobramento das ações. As circunstâncias da fuga estão sendo apuradas", diz a nota da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais).

Nomes e idades dos fugitivos ainda serão divulgados. Segundo a secretaria, a população pode "auxiliar as forças de segurança com informações" sobre o paradeiro dos detentos. "Basta ligar 181. A ligação é gratuita, anônima e totalmente segura para o denunciante", finaliza a Sejusp.