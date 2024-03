BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O MEC (Ministério da Educação) atrasou pelo terceiro dia seguido a divulgação dos resultados da segunda chamada do Prouni (Programa Universidade para Todos). Problemas técnicos têm afetado o carregamento dos resultados na plataforma federal de acesso ao ensino superior.

O cronograma inicial previa que os resultados saíssem na terça (27), mas candidatos a bolsas em universidades privadas não conseguiram acessar os resultados. Após receber reclamações de atraso, a pasta declarou que a divulgação ocorria na quarta (18). Agora, o MEC afirma que os resultados estão previstos para esta sexta-feira (1º).

No sistema de acesso, o ministério de Camilo Santana somente atualizou a data, sem qualquer explicação aos candidatos.

"As equipes técnicas da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Stic) e da Secretaria de Educação Superior (Sesu) estão trabalhando para divulgar os resultados da segunda chamada do Prouni o mais rápido possível", diz nota do ministério.

O Prouni oferece bolsas de estudos em instituições particulares de ensino superior. Para concorrer, os candidatos usam os resultados do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e se inscrevem em um sistema específico do governo federal.

A previsão é que os candidatos contemplados na segunda chamada tenham até o dia 12 de março para comprovar as informações prestadas e garantir a vaga. Depois será aberto um novo prazo, entre os dias 18 e 19 de março, para quem desejar se cadastrar na lista de espera.

O atraso e a falta de esclarecimentos causaram indignação entre estudantes, que têm publicado reclamações nas redes sociais.

Essa edição do Prouni oferta 406.428 bolsas em 1.028?instituições participantes.

Esse é mais um de uma série de problemas envolvendo os sistemas de seleção para o ensino superior na gestão Lula (PT).

No dia 6 de fevereiro, devido a um erro na divulgação dos resultados do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o ministério voltou a ter dificuldade na entrega dos aprovados da primeira chamada para o Prouni.

Durante toda a tarde, o portal ficou fora do ar e os candidatos não conseguiram acessar os resultados, que só foram publicados no início da noite.

Já em relação ao Sisu, que oferece vagas em universidades federais também a partir da prova do Enem, foram dois problemas. Além do atraso na divulgação, o MEC liberou indevidamente resultados provisórios, que ainda não estavam homologados. Conforme a pasta, os dados errados ficaram disponíveis por 25 minutos.

Assim, estudantes que antes chegaram a aparecer como aprovados na primeira lista descobriram que, na verdade, não haviam conseguido a vaga. A pasta alegou problemas técnicos.

Novo problema ocorreu na divulgação dos resultados da lista de espera do Sisu, que deveria ter acontecido no dia 16 de fevereiro, mas por orientação do MEC, as universidades e institutos federais adiaram a divulgação ou retificaram a publicação dos aprovados. Procurada por telefone e email diversas vezes, a pasta não deu explicações sobre as ocorrências.

A reportagem levantou que houve problemas em mais de 20 instituições em todo país nas convocações para essa etapa de "repescagem", que seleciona quem não foi aprovado em primeira chamada, em janeiro.

Não foi esclarecido se o reprocessamento das listas alterou a classificação dos candidatos, como havia ocorrido na divulgação da primeira chamada.