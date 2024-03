SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo registra 23 mortes por dengue, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. O painel de monitoramento da doença incluiu nesta quinta-feira (29) o primeiro óbito do ano no município de Bariri (323 km da capital paulista). Mais 127 mortes estão em investigação no estado.

Os óbitos foram registrados nos municípios de Bebedouro (1), Bariri (1), Bauru (1), Pederneiras (2), Campinas (1), São Paulo (2), Franca (1), Marília (3), Guarulhos (1), Suzano (1), Embu-Guaçu (1), Batatais (1), Ribeirão Preto (1), Parisi (1), Pindamonhangaba (2), Taubaté (2) e Tremembé (1).

Segundo a secretaria, o estado tem 117.580 casos confirmados de dengue e 189.245 prováveis.

Com o avanço de casos de dengue no país, o Ministério da Saúde prevê para o próximo sábado (2) um dia de mobilização nacional para reforçar as ações de combate ao vetor do mosquito da dengue.

De acordo com a pasta, 75% dos focos do Aedes aegypti estão dentro dos domicílios. Por isso, a iniciativa deve ser concentrada em campanhas educativas e visitas porta a porta de agentes de saúde.

Segundo painel de monitoramento do governo federal, o país já registrou 1.017.278 casos prováveis de dengue e 214 mortes confirmadas pela doença em 2024. Com taxa de incidência de 501 casos por 100 mil habitantes, a situação do país já é considerada epidêmica segundo critérios da OMS (Organização Mundial da Saúde) -a partir de 300 casos a cada 100 mil habitantes.

SINTOMAS DA DENGUE

Os principais sintomas da dengue são febre, dor de cabeça, dor muscular, náusea, dor nas costas e dor nos olhos.

O quadro clínico clássico se manifesta com febre, dores articulares e surgimento de pintas vermelhas na pele. Nos casos mais graves, podem aparecer sintomas como dor abdominal intensa e contínua, muita agitação ou sonolência, tontura, queda de pressão arterial, desmaio e pele fria e pálida