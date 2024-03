SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De acordo com a previsão do tempo do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo ainda deverá ter características típicas de verão nesta sexta-feira (1º), com pancadas de chuva entre a tarde e a noite, mas a precipitação diminui no sábado (2) e o domingo (3) deve ser com tempo aberto.

Nesta sexta, o dia deve amanhecer marcado pela presença do sol entre as nuvens em todo o estado, e a tendência é de que permaneça nestas condições de tempo durante toda a manhã.

"No período vespertino, mesmo após o afastamento do sistema meteorológico que atuava sobre a região, a formação de áreas de instabilidade sobre a atmosfera irá contribuir para a ocorrência de pancadas de chuva isoladas em todo o território paulista. Essas pancadas devem ser seguidas por rajadas de vento e

raios, e podem se estender até o período noturno", informa o CGE.

O centro de gerenciamento alerta que há possibilidade de algumas regiões terem pancadas fortes e até mesmo temporais, o que pode provocar transtornos, principalmente, nas áreas de risco.

Em relação à temperatura, a madrugada terá sensação de abafamento e termômetros em torno dos 22°C. No decorrer do dia, haverá uma elevação constante, com a máxima prevista de 30°C.

O sábado ainda deverá manter o cenário atmosférico do dia anterior, mas o risco de temporais mais fortes e duradouros diminui consideravelmente. A previsão é de que ainda podem ocorrer chuvas rápidas, de forma isolada, mas em menor volume e sem uma região determinada.

As temperaturas vão variar entre 20°C na madrugada e 28°C nas horas mais quentes.

Já o domingo deve ter certa nebulosidade, mas o sol vai aparecer com força e não deve chover, criando um bom cenário para os paulistanos que quiserem curtir os parques e outras áreas abertas da cidade. Assim, a tendência é de a temperatura máxima atingir os 30°C, enquanto a mínima ficará nos 17°C.

Os dados do CGE mostram que fevereiro acumulou, até a noite desta quinta (29), 177,9 mm, o que corresponde a 81,2% dos 219,1 mm esperados para o mês. Os números ainda não estão fechados, mas o mês deve ficar abaixo da média de precipitação, ao contrário de janeiro, que ficou acima. Foram 281,5 mm de média na cidade, 9,7% acima dos 256,5 mm esperados para janeiro.