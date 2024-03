SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um guarda municipal de folga destruiu o carro de um homem de 52 anos durante uma briga em Barueri.

Os homens começaram a discutir após uma colisão no bairro Jardim Julio. O caso aconteceu no domingo (25).

Imagens mostram que o GCM de Cotia agride o homem. Depois, ele quebra as portas, capô e para-choque do carro.

Uma mulher que acompanha o guarda municipal segura uma arma e também entra na discussão.

A vítima fez boletim de ocorrência na Delegacia de Barueri. O caso foi registrado como injúria, dano e vias de fato.

A polícia analisa as imagens para identificar todos os envolvidos, informou a Secretaria de Segurança Pública. "Já foram realizadas oitivas com o suspeito e as investigações prosseguem para o esclarecimento dos fatos".

O caso também é investigado pela Corregedoria da Guarda Civil. A arma do GCM foi recolhida e ele foi afastado das atividades operacionais até a conclusão dos trabalhos, informou a Prefeitura de Cotia.