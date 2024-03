SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma ação da Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (29) fechou uma central de golpe para negativados localizada em um edifício no vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo.

Segundo a polícia, os golpistas ofereciam empréstimo para pessoas com nome sujo. Todo o crime era feito por meio remoto, e os criminosos prometiam depositar os valores pretendidos pelas vítimas via Pix.

O golpe era aplicado da seguinte forma: após pesquisar por empréstimo na internet e localizar a página dos golpistas, a pessoa era direcionada para uma conversa via WhatsApp. Ao dizer à vítima que ela não tinha score (pontuação) para obter o empréstimo, solicitavam que ela fizesse um depósito para que o dinheiro fosse liberado ?o beneficiário do depósito era uma pessoa física, uma vez que os golpistas não tinham uma empresa regular.

De acordo com a 1° Cerco (Corpo Especial de Repressão ao Crime Organizado), os golpistas se aproveitam da vulnerabilidade das pessoas que estão com o nome sujo.

A investigação durou dois meses. "Durante serviço de inteligência e investigação do Cerco, logramos êxito em desmantelar uma associação criminosa que aplicava golpes por todo o país, valendo-se da situação de desespero e necessidade das vítimas", disse a chefe dos escrivães, Eliana Rangel.

Nove pessoas foram presas em flagrante por estelionato e associação criminosa. Elas estavam em duas salas no mesmo imóvel. Os investigadores agora pretendem localizar as vítimas dos golpistas para chegar ao valor que a quadrilha pode ter movimentado.