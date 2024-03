SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado na última quinta-feira (29), mostra que os casos de Srag (síndrome respiratória aguda grave) associados à Covid continuam em alta em onze estados brasileiros.

A alta é verificada principalmente nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país.

De acordo com o boletim divulgado anteriormente, em 22 de fevereiro, eram sete os estados com alta em casos de Covid. A análise mais recente foi feita com base na semana epidemiológica de 18 a 24 de fevereiro.

O aumento de casos de de Covid permaneceu em alta nos estados do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Completando a lista, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul também registram crescimento.

Fora do eixo centro-sul do país, alguns estados na região Nordeste também apontam tendência de aumento nos casos de Srag. Por lá, no entanto, ainda não foi identificado o agente infeccioso responsável pelo crescimento, mas na Bahia já é possível associar à influenza A, o vírus da gripe.

Pesquisador de computação científica da Fiocruz, Marcelo Gomes diz que ainda é cedo para afirmar que o vírus da gripe é o causador do aumento de casos de Srag no Nordeste. "Pode ser que, nos demais estados da região também haja associação ao vírus Influenza A. As faixas etárias que estão sendo afetadas lá não parecem com aquela assinatura típica da Covid-19", explica.

O pesquisador também alerta ainda para o uso de máscaras como a PFF2 em casos de sintomas ou sinais de infecção respiratória.

Entre as capitais, 17 têm sinal de aumento: Aracaju (SE), Belém (PA), Boa Vista (RR), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Porto Velho (RO), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luís (MA), São Paulo (SP) e Vitória (ES).