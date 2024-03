SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois policiais militares estão desaparecidos após o barco em que eles estavam naufragar no Rio das Mortes, em Nova Xavantina (MT), nesta sexta-feira (1º).

Os agentes realizavam operação de fiscalização ambiental no momento em que o barco naufragou. Um servidor da Sema (Secretaria Estadual de Meio Ambiente) do Mato Grosso, identificado como Johann Dávilas Barros Cavalcante, também estava na embarcação, mas conseguiu nadar até a costa do rio e foi resgatado. As informações foram repassadas pela Sesp (Secretaria de Estado de Segurança Pública).

Os agentes desaparecidos foram identificados como o segundo-sargento PM Helidiony e o policial Teixeira. Equipes de busca localizaram o colete de um dos policiais, mas, até o momento, eles não foram achados.

Segundo a Sesp, equipes do Corpo de Bombeiros e do Ciopaer (Centro Integrado de Operações Aéreas) estão realizando buscas para localizar os militares. Até o momento, não foi informado o que pode ter provocado o naufrágio do barco, mas chovia no local no momento do ocorrido.