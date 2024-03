SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um sargento aposentado da PM foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (1°) na Vila Matilde, zona leste de São Paulo.

Iuri Gonçalves Cavalcanti, 53, era terceiro-sargento e se tornou inativo em 2020. Ele estava parado em frente a um edifício na rua Durval José de Barros, quando foi abordado por um criminoso.

Câmeras de segurança registraram o crime. As imagens mostram Cavalcanti conversando com uma mulher na calçada, quando um homem passa de moto pela via. Instantes depois ele retorna e estaciona a poucos metros de onde está o policial. Ele então desce da moto, segue em direção ao PM aposentado e atira.

Cavalcanti cai, e o bandido passa a revistá-lo. Segundo a PM, a arma do policial aposentado foi roubada e a investigação apura se algo mais levado.

Após os disparos, o homem voltou à moto e fugiu. De acordo com investigadores, a motocicleta usada no crime foi identificada e possui queixa de roubo.

Ferido, o PM aposentado chegou a ser levado para um hospital no Tatuapé (zona leste), onde morreu.

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) disse que o caso foi registrado como homicídio no 31° DP (Vila Carrão) e encaminhado ao 21° DP (Vila Matilde), área em que o crime ocorreu, que prosseguirá com as investigações a fim de identificar e prender o autor.