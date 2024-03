SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - PIB sobe 2,9% em 2023 apesar de estagnação no segundo semestre, STF forma maioria para punir mais 15 pelo 8/1, PT e governo batem cabeça sobre resposta a manifestação de Bolsonaro e outras notícias para começar este sábado (2).

PIB

PIB do Brasil fecha 2023 com alta de 2,9%, mas fica estagnado no segundo semestre. Economia nacional tem desempenho nulo (0%) nos dois últimos trimestres do ano, diz IBGE.

JUSTIÇA

STF forma maioria para punir mais 15 e totalizar 116 condenados pelo 8/1. Até o momento, 101 pessoas já foram condenadas pelos ataques, com penas que vão de 3 a 17 anos.

STF

Moraes ignora parecer da PGR contrário a prisão de empresários. Adauto de Mesquita e Joveci de Andrade são suspeitos de financiar atos golpistas; decisão do STF é de novembro, mas só foi cumprida nesta semana.

FORÇAS ARMADAS

Ex-chefe do Exército depõe à PF por 7 horas como testemunha sobre planos golpistas de Bolsonaro. Depoimento de Freire Gomes em Brasília ocorre sob tensão entre bolsonaristas e militares.

GOVERNO LULA

PT e governo batem cabeça sobre ato de rua em resposta a manifestação de Bolsonaro. Manifestação no dia 23 está sendo organizada por movimentos sociais e apoiada por partidos.

ELEIÇÕES 2024

Troca no comando da União Brasil reforça chance de federação com PP de Lira. Luciano Bivar, que era contra essa federação, será substituído por dirigente simpático à ideia.

SEGURANÇA

PM suspende Operação Verão em bairro de Santos após ofício da Justiça. Medida ocorre para evento comunitário que terá a presença de autoridades no sábado e no domingo.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Encontrar comida é nossa maior batalha em Gaza, diz palestina em Rafah. Taghreed Rabee conta que perdeu 15 kg desde o início da guerra; meio milhão de palestinos estão a um passo da fome, diz ONU.

GOVERNO LULA

Maduro diz a Lula que Venezuela terá eleições no 2º semestre. Ditador encontra presidente brasileiro às margens da cúpula da Celac, em São Vicente e Granadinas.

PREVIDÊNCIA

INSS corta aposentadoria de Martinho da Vila por falta de prova de vida. Instituto cancelou benefício em 2021; cantor fez 13 comprovações de que estava vivo, mas precisou ir à Justiça.

EDUCAÇÃO

Aluno processa USP após perder vaga em direito por não ser considerado pardo. Advogada argumenta que verificação presencial só de parte dos candidatos que fazem autodeclaração para cotas é inconstitucional; universidade diz que há isonomia.

COTIDIANO

Sobrevivente da bomba de Hiroshima comemora centenário em escola de São Paulo. Takashi Morita foi homenageado por alunos de unidade batizada com seu nome na zona sul da cidade.

RESTAURANTES

Rua Pais de Araújo vira corredor gastronômico no Itaim Bibi com apenas 200 metros. Via na zona oeste de São Paulo concentra café, bares e restaurantes de chefs renomados.