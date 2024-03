SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Militar confirmou a morte de cinco suspeitos em confronto, neste sábado (2), após suposta tentativa de chacina provocada por disputa entre duas facções rivais, ocorrida em Goiânia (GO).

Segundo a corporação, agentes do COD (Comando de Operações de Divisas) foram chamados após ataque a tiros ocorrido dentro do Setor Parque Santa Cruz, em Goiânia (GO).

Pela rua Leonardo da Vinci, no Setor Jardim da Luz, as equipes avistaram um veículo com características semelhantes às que haviam sido informadas anteriormente.

As equipes de COD fecharam a rua e se posicionaram para abordagem, mas homens que estavam dentro do veículo começaram a efetuar disparos de arma de fogo contra os policiais, iniciando um intenso tiroteio.

Ainda segundo a polícia, um dos suspeitos cessou a troca de tiros e se entregou. Os demais ocupantes foram alvejados. O veículo teve um princípio de incêndio, logo contido pelas equipes com a utilização de extintores de incêndio e água.

O atendimento médico foi chamado para os suspeitos feridos na troca de tiros, mas eles não resistiram e morreram no local.

Testemunhas reconheceram o carro e os indivíduos do confronto como autores de um homicídio ocorrido minutos antes no Parque Santa Cruz. A vítima seria um jovem de 24 anos.

O UOL tentou contato com as assessorias da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública de Goiás, mas sem sucesso até o momento. Caso haja resposta, o texto será atualizado.

FORAM APREENDIDOS NA AÇÃO

5 armas de fogo utilizadas no confronto e no homicídio apreendidas;

1 pistola Taurus TH9, Calibre 9mm;

1 pistola Taurus 24/7 Pro Calibre .40;

1 pistola Taurus HC Plus, Calibre 380;

2 revólveres Taurus, Calibre 38;

1 veículo produto de roubo recuperado.