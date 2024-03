SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um professor de 27 anos sofreu traumatismo craniano e ferimentos no corpo ao ser agredido por estudantes da Escola Estadual Alberto Andaló, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, na noite desta quinta-feira (29).

As agressões ocorreram quando o docente, que tem contrato recente com a Secretaria de Educação e trabalha na unidade há menos de um mês, tentou separar uma briga generalizada entre os alunos na escola.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o professor estava na sala de aula e foi chamado para ajudar a separar uma briga. Quando ele segurou o agressor pelas costas, ambos caíram no chão. Neste momento, cinco adolescentes, sendo quatro meninos e uma menina, começaram a agredi-lo com chutes em diversas partes do corpo, inclusive na cabeça.

A Polícia Militar foi acionada e o docente encaminhado para a UPA Jaguaré, onde foi constatado o traumatismo craniano. Ele ficou em observação por seis horas e depois foi liberado.

O caso foi registrado como lesão corporal no 1º DP de São José do Rio Preto.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo afirmou que lamenta o ocorrido e repudia toda e qualquer forma de violência dentro e fora do ambiente escolar.

"A polícia foi acionada e o docente encaminhado para o hospital. Ele passa bem e se recupera em casa. Os responsáveis pelos estudantes foram acionados e o conselho da escola se reunirá para definição das medidas cabíveis que preservem o direito à Educação. Um Boletim de Ocorrência foi registrado pela gestão escolar", destacou.

"O Conviva SP atuará em conjunto com a Equipe Regional do programa e a unidade escolar para orientar ações que visem a promoção da cultura de paz e respeito entre estudantes e toda a comunidade escolar", completou a pasta.