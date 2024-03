SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O programa de emagrecimento Vigilantes do Peso, subsidiária brasileira da WeightWatchers, anunciou que vai encerrar as atividades no país, após 50 anos de atuação.

"Infelizmente, tomamos a decisão de encerrar nossas operações no Brasil. Isso significa que o aplicativo e os Workshops da Vigilantes do Peso não estarão mais disponíveis em seu país", diz e-mail enviado aos clientes na sexta-feira (1º).

A despedida também foi anunciada no site da empresa, que informou que as assinaturas ativas serão encerradas 30 dias após o pagamento da próxima mensalidade.

O programa funciona atribuindo um sistema de pontos aos alimentos de acordo com suas qualidades nutricionais, e os usuários não podem exceder a soma de pontos diários.

O programa foi criado nos Estados Unidos em 1963 e chegou ao Brasil em 1974. Foi considerado um dos melhores planos para emagrecer em 2024 pelo ranking de melhores dietas da revista especializada US News & World Report.

Na quinta-feira (29), a apresentadora Oprah Winfrey, que fazia parte do conselho da WeightWatchers desde 2015, anunciou que não se candidatará à reeleição para seu cargo. Ela disse que doaria suas ações para o Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana.

A decisão da apresentadora aconteceu com o objetivo de "eliminar qualquer conflito de interesse percebido", após ela afirmar, em entrevista à revista People, no fim do ano passado, que estava usando um medicamento para perda de peso.