SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas mulheres morreram e outras 40 pessoas tiveram ferimentos em um acidente com um ônibus de turismo na BR-116 na madrugada deste domingo (3), em Pelotas, no Rio Grande do Sul (RS).

O ônibus de turismo saiu de Santa Vitória do Palmar e tinha como destino Caxias do Sul. O veículo saiu da pista e tombou na altura do km 497. O acidente aconteceu 2h26.

O motorista tentou desviar de uma moto, que seguia na contramão da rodovia com o farol desligado, segundo a Ecosul.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus somava 44 passageiros. Destes, 40 ficaram feridos, sendo 12 com lesões graves e duas mortes foram confirmadas no local. 33 pessoas foram encaminhadas para hospitais da região.

Segundo ainda a PRF, o motorista foi submetido ao teste do etilômetro e o resultado foi negativo.

As vítimas, de 43 anos e 70 anos, não resistiram ao acidente. As identidades das mulheres que morreram não foram divulgadas.

O trânsito na BR-116 teve desvio na pista para a retirada do ônibus tombado. A finalização do serviço aconteceu por volta das 11h.

