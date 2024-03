RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar de Mato Grosso afirma que apreendeu 460 kg de pasta-base de cocaína no sábado (2) junto a um avião na zona rural do município de Sapezal (a cerca de 500 km de Cuiabá).

Segundo a PM, um dos suspeitos foi morto em um confronto com os policiais durante a operação.

Em nota, a corporação diz que recebeu denúncias de um "grande carregamento de drogas" em uma propriedade rural.

No endereço, os agentes identificaram a aeronave e a movimentação de quatro suspeitos. Eles estariam colocando o carregamento em dois veículos.

De acordo com a PM, o grupo iniciou disparos de arma de fogo contra os policiais, que se aproximavam para fazer a abordagem. Os suspeitos teriam fugido por uma região de mata.

Durante o confronto com os agentes, um dos integrantes do grupo foi baleado e morreu no local, segundo a polícia. A identidade do suspeito não foi divulgada. A PM afirmou neste domingo (3) que faz buscas aos demais integrantes do grupo, que estão foragidos.

Conforme a corporação, os agentes encontraram 15 fardos com entorpecentes, totalizando 460 kg.

"Os militares reuniram o material e se deslocaram para a delegacia mais próxima. Além dos entorpecentes e do avião, dois veículos que prestavam apoio no transporte das drogas também foram apreendidos", afirma a polícia, que estima um prejuízo de R$ 11 milhões para os envolvidos na ação.

Questionada pela Folha, a PM não informou, até a publicação desta reportagem, qual seria a rota da aeronave.

O município de Sapezal é um dos polos do agronegócio da região Centro-Oeste. Em 2022, registrou o terceiro maior valor de produção agrícola do país (R$ 8 bilhões), conforme pesquisa divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em setembro de 2023.