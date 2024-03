BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Nove pessoas morreram em supostos confrontos com a Polícia Militar de Goiás entre sexta (1º) e sábado (2), na região metropolitana de Goiânia. Segundo a PM, os mortos eram todos suspeitos de cometerem crimes e foram baleados após atirarem em policiais.

As informações sobre os confrontos foram postadas nas redes sociais pela Polícia Militar. A Folha tentou contato com a corporação, com a Secretaria de Estado de Segurança de Goiás e com o governo do estado, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

Nos perfis da PM nas redes sociais, no entanto, a corporação afirma que está realizando duas operações de combate ao crime em todo o estado, batizadas de Vanguarda e Átria.

Na noite de sexta, segundo PMs que atenderam a ocorrência, cinco homens foram baleados em um tiroteio após o carro em que estavam ter sido interceptado por policiais em Goiânia. Eles seriam suspeitos de terem cometido um assassinato no bairro Parque Santa Cruz.

"As equipes de COD (Comando de Operações de Divisas) fecharam a rua e se posicionaram para abordagem, sendo que, quando o veículo estava na iminência de parar, seus ocupantes começaram a efetuar disparos de arma de fogo contra as equipes, iniciando um intenso tiroteio", afirma a publicação.

Depois do tiroteio, de acordo com os PMs, o carro teve um princípio de incêndio que foi contido. Foi chamado socorro médico, mas os cinco ocupantes do veículo morreram no local. "Testemunhas reconheceram o carro e os indivíduos do confronto como sendo os autores do homicídio ocorrido minutos antes no Parque Santa Cruz", diz a publicação nas redes sociais.

No veículo, que tinha queixa de roubo, foram encontradas três pistolas e dois revólveres, de acordo com os policiais. Eles suspeitam que o homicídio tenha relação com disputa de facções criminosas na região.

Ainda na sexta, um homem morreu após suposta troca de tiros com policiais em um imóvel no Setor Santos Dumont, em Goiânia. Segundo a PM, ele teria roubado um veículo e, ao ser localizado, recebeu os policiais a tiros e foi atingido no revide.

"A proprietária do automóvel, que ainda está traumatizada com a brutalidade empregada durante o assalto, reconheceu o homem como autor do crime. No local (no imóvel) foram encaminhados o veículo roubado, a pistola utilizada no confronto e grande quantidade de êxtase", afirma a corporação nas redes sociais.

Também em Goiânia, outro homem foi morto na noite de sexta em um suposto confronto com policiais, no bairro Jardim Novo Mundo. De acordo com a PM, dois homens teriam roubado uma loja. A corporação, então, foi acionada, e policiais fizeram um cerco para evitar a fuga da dupla.

Um foi preso e o outro escapou pulando muros e, conforme a PM, foi localizado em um imóvel próximo, onde atirou nos policiais, que revidaram e o mataram.

Já na noite deste sábado, em Aragoiânia, na região metropolitana de Goiânia, dois homens foram mortos ao serem abordados pela polícia no momento em que trafegavam de moto no loteamento Fazenda Dourados.

"Os indivíduos, conhecidos por uma extensa ficha criminal, foram avistados enquanto conduziam uma moto roubada e portavam duas armas de fogo. Ao serem abordados pela equipe policial, os criminosos não hesitaram em abrir fogo, obrigando os policiais a reagirem em legítima defesa", afirma a corporação.