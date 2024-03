SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Rio Acre atingiu 17,68 metros às 15h deste domingo (3) na capital Rio Branco (AC), terceiro maior nível já verificado na cidade desde 1997.

O nível do rio continuou a subir neste domingo. Entre 6h e 12h, a água ficou no patamar de 17,66 metros.

Altura atual está 3,68 metros acima da cota de transbordo em Rio Branco. Na capital acreana, o rio transborda quando atinge 14 metros.

Marca deste domingo (3) só fica atrás de dois registros em Rio Branco. No ano passado, o Rio Acre alcançou 17,72 metros na cidade. Já o maior nível já registrado se deu em 2015, quando o patamar de 18,40 metros foi atingido.

Rio Acre também segue acima do nível de transbordamento em outras cidades. Xapuri, Riozinho do Rola, Capixaba e Porto Acre são algumas delas.

CHEIAS ATINGEM TODO O ESTADO

Cota de transbordamento foi ultrapassada em outros pontos. Neste domingo, os rios Abunã, Purus e Juruá transbordaram em Plácido de Castro, Sena Madureira e Porto Walter, de acordo com dados do Governo do Estado.

Dezenove dos 22 municípios do Acre estão em emergência de saúde. A medida visa facilitar a compra e distribuição de medicamentos, de acordo com o governador Gladson Cameli (PP).

Ministros chegam ao Acre na segunda (4). Waldez Góes, de Integração e Desenvolvimento Regional, e Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, devem avaliar os estragos causados pela cheia em Rio Branco.

Concurso público que ia ser realizado neste fim de semana foi suspenso. Provas serviriam para seleção de novos servidores para Secretaria de Fazenda do estado.

"Não é justo com as pessoas fazer o concurso no meio dessa emergência", disse Gladson Cameli (PP), governador do Acre.

Kits de limpeza foram entregues em Brasileia e Epitaciolândia. Baldes, garrafas d'água e outros itens foram distribuídos nos municípios do interior do Acre.

Em locais mais afastados, como Jordão (AC), recursos estão sendo levados de avião. Na cidade de Cruzeiro do Sul, Lagoa, Miritizal e outros 11 bairros estão alagados pela cheia do Rio Juruá.

Municípios isolados receberam doação de 220 cestas básicas. Ao todo, 2,4 toneladas de alimentos foram distribuídas ? além de R$ 10 mil em kits de limpeza.

MUNICÍPIOS DO ACRE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Assis Brasil

Brasileia

Capixaba

Cruzeiro do Sul

Epitaciolândia

Feijó

Jordão

Mâncio Lima

Marechal Thaumaturgo

Plácido de Castro

Porto Acre

Porto Walter

Rio Branco

Santa Rosa do Purus

Sena Madureira

Taraucá

Xapuri

Manoel Urbano

Rodrigues Alves