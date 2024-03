SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os índices que melhoraram e os que pioraram no 1º ano de Lula 3, atritos entre Fazenda e Planejamento, Nikki Haley tem 1ª vitória nas primárias republicanas e outras notícias para começar esta segunda-feira (4).

POLÍTICA

Índices de educação, saúde e economia avançam em 1º ano de Lula 3; contas públicas pioram. Indicadores do Brasil melhoram em 66 casos e pioram em 20; outros 13 ficam estáveis.

MERCADO

Pressão fiscal eleva atritos e críticas entre ministérios da Fazenda e Planejamento. Pasta de Tebet é cobrada por revisão de gastos, e atuação solo de equipe de Haddad incomoda; ministérios não comentam.

BANCO CENTRAL

Presidente do PT ataca Campos Neto e diz que autonomia ampla do BC é 'ditadura monetária'. Deputada Gleisi Hoffmann, que comanda partido de Lula, critica PEC defendida por presidente do BC.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Pacheco e base de Lula no Senado barram pressão por anistia após ato bolsonarista. Parlamentares da oposição reconhecem que pauta depende de mobilização popular para avançar no Congresso.

USP

USP recebeu 204 recursos de candidatos que tiveram autodeclaração racial negada neste ano. Segundo universidade, 51 deles foram deferidos; estudantes concorriam às 2.067 vagas reservadas para pretos, pardos e indígenas que estudaram em escola pública.

VIOLÊNCIA

Fugitivos de Mossoró invadem galpão e agridem agricultor, dizem investigadores. Os detentos ainda levaram bolacha, carne de lata, bolo e água gelada de propriedade em Baraúna (RN) neste domingo (3).

VIOLÊNCIA

Turista brasileira sofre estupro coletivo na Índia; 4 suspeitos são presos. 'Não pensem que a Índia é assim', dizem Fernanda Santos e o marido, Vicente Barbera, em vídeo publicado após a agressão.

ESTADOS UNIDOS

Nikki Haley tem 1ª vitória nas primárias do Partido Republicano, em Washington. Resultado favorável deve manter inalterada virtual indicação de Trump para a corrida da Casa Branca.

FILMES

Oscar fica fora da TV aberta pelo segundo ano seguido e não deve voltar tão cedo.

Transmissão da cerimônia será exclusiva da TNT, canal de filmes da Warner Bros Discovery na TV paga, e no streaming Max.

CELEBRIDADES

Rafael Cardoso é investigado pela Polícia Civil por agredir gerente de bar no RJ. Autoridades afirmam que testemunhas serão ouvidas; gerente afirma que ator o socou.

CULTURA

Sepultura inicia turnê final em Belo Horizonte e mostra razão de sua longevidade. Banda fez o primeiro show com o novo baterista Greyson Nekrutman após a saída inesperada de Eloy Casagrande.

RIO

John Travolta está hospedado em Ipanema e visita pontos turísticos do RJ. Ator foi visto em sacada de quarto no sábado (2) e viu show de artista carioca.

TELEVISÃO

Como Arlete Salles desafia o etarismo ao protagonizar nova novela da TV Globo. Atriz, que irá estrelar o folhetim 'Família É Tudo', diz que mulheres perdem espaço na dramaturgia quando envelhecem.