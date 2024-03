SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções devastou na manhã desta segunda-feira (4) um lar de idosos na Alemanha, matando pelo menos quatro pessoas e ferindo outras 18.

Por volta das 5h da manhã desta segunda-feira (4), horário local, o Corpo de Bombeiros de Qualburg, Bedburg Hau, no estado alemão da Renânia do Norte-Vestfália, foi chamado à casa de repouso House Simon para combater um incêndio, informou o jornal alemão Bild.

A corporação informou que teve que realizar um resgate "ousado", em que algumas janelas tiveram que ser quebradas, para os agentes poderem chegar aos moradores presos no interior do imóvel.

As chamas se espalharam rapidamente pelo prédio de dois andares, impedindo o acesso dos bombeiros a algumas áreas. Os idosos que morreram viviam nessas áreas. Os agentes dizem que o fogo destruiu ao menos 32 quartos do asilo.

Alguns residentes, com ferimentos leves, foram tratados na residência por paramédicos, enquanto outros tiveram que ser levados às pressas para um hospital local, para tratamento urgente.

Um idoso está em estado crítico. Um bombeiro e um policial também ficaram gravemente feridos. Outras 15 pessoas ficaram com ferimentos leves. A operação envolveu a evacuação de 46 residentes do lar de idosos, relata o Bild.

O Corpo de Bombeiros está investigando as causas do incêndio. A cidade de Bedburg-Hau, com 13.000 habitantes, está situada no Baixo Reno, em Kleve, perto da fronteira holandesa.

Em julho do ano passado, seis pessoas morreram e 81 residentes ficaram feridos após um incêndio semelhante num lar de idosos em Milão, Itália. Dois dos feridos ficaram em estado crítico após serem levados às pressas para um hospital local.