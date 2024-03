SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest divulgou nesta segunda-feira (4) as listas de candidatos convocados em primeira chamada em lista de espera do vestibular e da seleção via Enem para a USP (Universidade de São Paulo).

A lista de espera do vestibular Fuvest pode ser conferida no link: https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/fuvest2024_chamada_1_lista-espera_2024-03-04.pdf.

Os candidatos aprovados devem realizar a pré-matrícula virtual entre as 8h desta terça-feira (5) e as 12h desta quarta (6) no site da USP. O período de efetivação de matrícula virtual vai das 8h de 25/3 até as 16h de 26/3.

Os aprovados em 2ª chamada em lista de espera serão divulgados na próxima segunda-feira (11).

ENEM-USP 2024

Já a lista de aprovados em primeira chamada do Enem-USP pode ser conferida no seguinte link: https://www.fuvest.br/wp-content/uploads/enem_usp_2024_chamada_1-lista-espera_2024-03-04.pdf.

O período da pré-matrícula virtual dos aprovados vai das 8h desta terça-feira (5) até as 12h desta quarta (6) no site da USP.

A convocação dos aprovados em 2ª chamada de lista de espera será realizada na próxima segunda-feira (11). A efetivação virtual de matrícula de lista de espera em 1ª, 2ª e 3ª chamadas vai das 8h de 25/3 até as 16h de 26/3 e também deve ser efetuada no site da USP.

O Enem-USP é um novo sistema implantado em 2022 que substitui o ingresso na universidade via Sisu (Sistema de Seleção Unificada) do Ministério da Educação, que era utilizado anteriormente. São 1.500 vagas disponibilizadas nesse sistema.

Em caso de dúvidas, a Central Unificada de Matrículas da USP atende se segunda a sexta-feira das 8h às 18h nos telefones (11) 3091-3403 e (11) 3091-3442, e no email centraldematriculas@usp.br.