SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Governo de São Paulo vai decretar situação de emergência em saúde pública nesta terça-feira (5) devido à epidemia de dengue que atinge o estado. Desde o início do ano, a Secretaria de Estado da Saúde registrou 138.259 casos positivos e 31 mortes confirmadas pela doença.

Segundo a secretária de saúde em exercício, Priscilla Perdicaris, o decreto deve facilitar a compra de insumos médicos e contratação de equipes por municípios, que poderão publicar decretos próprios a partir da emergência estadual. Também haverá repasse de verbas do Ministério da Saúde ao estado.

"Com o decreto você consegue de forma mais ágil ampliar a rede de atenção onde for necessário. Nossa rede hospitalar [estadual] já tem recebido uma demanda grande do sistema de regulação", disse Perdicaris.

medida foi recomendada pelo COE (Centro de Operações de Emergências) após reunião extraordinária ocorrida nesta manhã. Com incidência de 311 casos para cada 100 mil habitantes, a situação de São Paulo já é considerada epidêmica, segundo parâmetros da OMS (Organização Mundial da Saúde) -a partir de 300 casos para cada 100 mil habitantes.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, 131 municípios paulistas se encontram em situação de epidemia, sendo que 22 já decretaram emergência em saúde pública.

Ainda de acordo com Perdicaris, o Alto Tietê, o Vale do Paraíba e o noroeste paulista são as regiões que mais preocupam as autoridades estaduais de saúde do ponto de vista epidemiológico.

Os casos de dengue continuam crescendo em São Paulo e as autoridades ainda não têm uma previsão sobre quando ocorrerá o pico de infecções.

O governo paulista já repassou R$ 205 milhões a prefeituras para ações de combate à dengue.