SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A brasileira vítima de estupro na Índia comemorou a prisão dos oito suspeitos de envolvimento no crime.

Fernanda Santos disse que "tudo aconteceu muito rápido". "A polícia foi tremendamente eficiente. Só tenho a agradecer a todos vocês que nos ajudaram e apoiaram", escreveu.

"Prenderam todos os criminosos, e eram oito no total", disse. A prisão foi confirmada pela polícia da cidade de Dumka. Os suspeitos não tiveram os nomes e idades divulgados. Ao menos três confessaram que participaram do estupro da brasileira.

"Peço justiça a todas as mulheres que também passam por isso, que não seja só comigo, todas merecemos o mesmo", disse Fernanda Santos.

O casal recebeu o valor de um milhão de rúpias (cerca de R$ 60 mil) como indenização. "Estamos realizando investigação exaustiva e tentaremos garantir um julgamento rápido e uma condenação", disse Anjaneyulu Dodde, comissário adjunto do distrito de Dumka, no Estado de Jharkhand, onde ocorreu o ataque.

ATACADOS EM ACAMPAMENTO

Fernanda Santos e Vicente Barbera foram atacados após montar um acampamento. O casal estava no distrito de Dumka, na noite de sexta-feira (1º).

A brasileira relatou ter sido estuprada e roubada por sete homens. Fernanda também tem nacionalidade espanhola.

"Algo aconteceu conosco que não desejamos a ninguém. Sete homens me estupraram, nos espancaram e nos roubaram. Não levaram muitas coisas porque o que eles queriam mesmo era me estuprar. Estamos no hospital com a polícia", escreveu Fernanda em uma rede social.

Casal também foi espancado. Vicente disse que os criminosos usaram um capacete e uma pedra para golpeá-lo na cabeça. "Minha boca está destruída, mas Fernanda está pior".

A Embaixada do Brasil na Índia considerou o fato "grave ataque criminoso" e está prestando assistência ao casal junto com autoridades indianas e espanholas.

CASAL VIAJA DE MOTO PELO MUNDO

A brasileira Fernanda e o marido, o espanhol Fernando, são motociclistas e blogueiros de viagem. Eles viajam pelo mundo e publicam suas aventuras na internet.

O casal diz acreditar na solução rápida do caso. "A polícia está fazendo tudo o possível para pegá-los", afirmou Vicente. "Em breve vão pegá-los. Estou seguro. Eles têm os dados deles."

Marido reforçou que a Índia é um grande país. Em um vídeo publicado neste domingo, o casal procurou tranquilizar os amigos e familiares.

Vicente também agradeceu ao apoio. "Nós nos encontramos bem. Agradecemos de coração por todos apoio que vocês têm nos enviado, por todos os meios. Obrigado à polícia e a todos."