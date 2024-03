SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Haddad aceita programa para setor de eventos, Trump confirma favoritismo em Super Terça, SP decreta estado de emergência para dengue e outras notícias para começar esta quarta-feira (6).

CONGRESSO NACIONAL

Haddad recua e aceita programa para setor de eventos, mas defende versão restrita. Governo federal enviou MP ao Congresso no ano passado que extingue o Perse.

ESTADOS UNIDOS

Trump confirma favoritismo em Super Terça sem surpresas e ganha em 11 estados. Ex-presidente deve acumular mais vitórias frente a Nikki Haley, sua última rival dentro do Partido Republicano.

LAVA JATO, 10 ANOS

Prejuízo bilionário gera desconfiança com retomada de obras da Petrobras pós-Lava Jato. Segundo TCU, Petrobras perdeu R$ 24 bilhões com cartel de empreiteiras investigado pela operação.

INDÚSTRIA

Tarcísio reage a governo Lula e cobra paternidade de R$ 11 bilhões da Toyota. Alckmin diz que não há disputa; montadora vai ampliar operação em Sorocaba com novos modelos híbridos flex.

CONGRESSO NACIONAL

PL de Bolsonaro deve comandar principal comissão da Câmara em revés para Lula. Todas as matérias que tramitam na Casa devem passar pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Ajuda enviada pelo Brasil a palestinos fica retida na fronteira da Faixa de Gaza. Segundo denúncia, 30 pacotes de suprimentos não puderam entrar no território; insumos de outros países também estão bloqueados.

AMÉRICA LATINA

Maduro chama canal alemão de nazista após reportagem crítica; sinal sai do ar no país. Deutsche Welle acusou políticos do alto escalão do regime de envolvimento com o narcotráfico e garimpo.

CIDADANIA ITALIANA

Parlamento da Itália analisa projeto que limita cidadania de descendentes; brasileiros seriam afetados. Texto proposto por partido governista passa a exigir conhecimento do idioma para todos os requerentes.

SAÚDE

São Paulo decreta estado de emergência para dengue. Estado atingiu mais de 300 casos por 100 mil habitantes.

ALIMENTAÇÃO

Brasileiro se assusta com alto teor de açúcar, gordura e sal na comida após nova rotulagem. Pesquisa aponta que 56% perceberam o alerta nas embalagens e, destes, 46% desistiram de comprar ou vão reduzir consumo.

VIOLÊNCIA

Prestador de serviço acusa Tiririca de importunação sexual em São Paulo. Segundo relatado em boletim de ocorrência, deputado teria dado uma 'dedada' nas nádegas do homem; assessoria do parlamentar não respondeu.

TELEVISÃO

CNBC será lançada no Brasil por fundador da CNN; conheça detalhes. Lançamento vai acontecer nos próximos meses; empresa começa a definir sede e primeiras contratações.

TELEVISÃO

Paulo Andrade aceita proposta da Globo e decide deixar ESPN após 20 anos. Narrador tinha contrato até este ano e optou por não renovar vínculo com a emissora esportiva da Disney.