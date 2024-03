FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO

Vítima foi socorrida de helicóptero para o Hospital das Clínicas na manhã desta quarta (6)

(FOLHAPRESS) Em 06/03/2024 08h42

Um segurança foi atropelado por uma trem da CPTM em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (6). O estado de saúde dele não foi informado.

O acidente ocorreu às 6h50, na entrada da área em que são lavados os trens próximo da estação Barra Funda. A vítima é um vigilante terceirizado, segundo a CPTM.

O trem envolvido no atropelamento operava no Expresso Aeroporto.

Socorro ao vigilante atropelado na linha 7-rubi da CPTM foi feito pelos bombeiros Reprodução/TV Globo **** O vigilante foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros e levado de helicóptero para o Hospital das Clínica, na região central de SP.

A CPTM afirmou que vai apurar as causas do acidente, e ressaltou que não houve interrupção da circulação do Expresso Aeroporto.

O nome ou idade do vigilante não foram divulgados.