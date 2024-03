SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Marinha do Brasil emitiu nesta terça-feira (5) um alerta informando que a frente fria que passa pelo oceano Atlântico poderá afetar a faixa litorânea dos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, provocando ressaca entre o litoral norte de São Paulo e o do Rio de Janeiro.

Segundo a nota, ventos com intensidade de até 60 km/h nesta terça entre o norte de Florianópolis (SC) e o sul de Cananeia (SP) fará com que ondas de até 2,5 m de altura atinjam a faixa litorânea entre o norte de Ilhabela (SP) e o sul de Campos dos Goytacazes (RJ) até a noite desta quarta-feira (6).

Outra influência da frente fria será percebida na região metropolitana de São Paulo, no Vale do Paraíba e no Rio de Janeiro, com o aumento da nebulosidade pelo menos até esta quarta. Além da previsão de chuva, a temperatura diminui, amenizando o calor dos últimos dias.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a frente fria mantém o tempo instável e chuvoso na capital paulista nesta quarta.

"A madrugada deve apresentar céu encoberto com chuviscos ocasionais e temperatura mínima na casa dos 20°C. Ao longo do dia as precipitações ocorrem de forma isolada, com períodos de melhoria, porém os maiores volumes devem ser registrados entre a tarde e o início da noite. Por conta da chuva e da grande quantidade de nuvens a temperatura máxima não deve superar os 26°C, com os menores percentuais de umidade do ar ao redor dos 65%", prevê o CGE.

Já o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um alerta amarelo para tempestade na área que abrange o Vale do Paraíba, em São Paulo, o sul de Minas Gerais e quase todo o estado do Rio de Janeiro. Segundo o instituto, o volume total de chuva pode chegar a 50 mm em 24 horas, com ventos de até 60 km/h e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Já a quinta-feira (7) deve começar com uma madrugada de muitas nuvens, vento predominante de sudeste e garoa ocasional na região metropolitana de São Paulo. As precipitações diminuem de volume, mas ainda devem ser ocorrer pancadas isoladas entre a tarde e o início da noite. A temperatura máxima prevista é de 26°C.