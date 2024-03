SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os bombeiros retomaram nesta manhã as buscas por um homem desaparecido na tarde desta terça-feira (5), quando caiu em um córrego na zona leste de São Paulo durante um temporal.

Homem de 42 anos está desaparecido desde as 15h40 desta terça, segundo o Corpo de Bombeiros. Ele e uma mulher, que não foi identificada, caíram em um córrego na rua Francisco Góes Araújo, no bairro Jardim Lourdes.

As buscas foram suspensas durante à noite, mas voltaram nesta manhã. As equipes do Gaed, grupo dos bombeiros especializado em ações em emergências e desastres, estão no local.

A mulher foi socorrida nesta terça e levada a um pronto-socorro municipal. O estado de saúde dela não foi informado.

Chuva intensa causou alagamentos e deixou 26 pontos intransitáveis na capital paulista nesta terça, segundo a Defesa Civil. Até agora, não há registro de feridos, desabrigados ou desalojados.

No centro, três homens ficaram ilhados em meio à enchente e tiveram de subir no teto de um carro. Eles foram resgatados em segurança.

Chuvas continuam nesta quarta-feira (6). Boletim da Defesa Civil prevê pancadas de chuva generalizadas a qualquer momento do dia no estado de São Paulo, acompanhadas por raios e rajadas de vento. O órgão recomendou atenção em áreas vulneráveis "pois há risco para transtornos".