SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um chefe do tráfico de drogas de Minas Gerais e a esposa dele foram presos no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (6). A informação é da Polícia Militar.

Os dois estavam na Vila do João, no Complexo da Maré, informou a PM. Eles foram encontrados durante operação do Comando de Operações Especiais do Rio.

Houve intenso tiroteio durante a operação, relataram moradores nas redes sociais.

Um homem foi baleado durante a prisão e levado ao Hospital Getúlio Vargas. Ele é considerado "suspeito" pela PM, mas não há qualquer informação sobre a identidade dele.

Um fuzil foi apreendido na operação e o caso foi encaminhado à 21ª DP. O UOL buscou a Polícia Civil do Rio de Janeiro para saber se alguma nova prisão foi feita e aguarda retorno sobre o assunto.

As identidades do homem preso e da esposa também não foram divulgadas.

Outras operações no estado. A PMERJ também anunciou operações na Vila Kennedy; Cidade de Deus; Vila Aliança e Vila Gamacho (Duque de Caxias) na manhã desta quarta.

Tags:

PM