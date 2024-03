SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os homens que ficaram ilhados durante um alagamento na noite desta terça-feira (5) em São Paulo travam-se do cônsul dos Emirados Árabes e seus seguranças. Eles foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros.

O diplomata e seus seguranças precisaram sair pelo teto solar do carro, uma BMW. Os homens estavam na rua Formosa, na República, no centro da capital, quando foram atingidos pelas chuva intensa.

Após serem retirados de dentro do veículo, foram resgatados pelos bombeiros com a ajuda de um bote. A SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que eles foram colocados em um local seguro.

O UOL entrou em contato com o Consulado Geral dos Emirados Árabes em São Paulo. A matéria será atualizada assim que houver retorno sobre a situação do carro, do diplomata e dos seguranças.

Um homem de 42 anos ainda está desaparecido após o temporal que atingiu a cidade. Ele caiu em um córrego no bairro Jardim Lourdes, na zona leste, durante as chuvas. Os bombeiros retomaram as buscas na manhã desta quarta-feira (6).