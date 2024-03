SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Poucas pessoas aguardavam sob o sol escaldante das 13h em frente à UPA 26 de Agosto, em Itaquera, para receber atendimento. Isso porque, a partir desta quarta-feira (6), a tenda de 12 metros destinada à testagem de pessoas com suspeita de dengue foi transferida para uma área coberta.

Itaquera está entre as áreas declaradas em epidemia por dengue em São Paulo. A tenda foi montada na UPA no dia 5 de fevereiro, e a unidade se tornou referência na região para a testagem e atendimento de pessoas com suspeita da doença. Em um mês, foram atendidas 3.966 pessoas, e 859 testaram positivo.

Sob a tenda, equipada com ar condicionado, cerca de 30 pessoas aguardavam atendimento, muitas febris, outras queixando-se de fortes dores no corpo. Enfermeiras zanzam de um lado para o outro com termômetros e medidores de pressão arterial.

"Estou com muita dor de cabeça e nas costas. Lá onde moro, na Penha, dez pessoas na mesma rua tiveram dengue", diz Jose Maria Pereira, 56, transportador de gelo que aguardava desde as 11h para fazer o teste, ao lado do filho de quatro anos.

Ele não era o único a se queixar pela demora no atendimento. A média de espera de quem ali estava era de 2 horas, depois de passar pela triagem -que inclui cadastro e medição de sinais vitais- para fazer o teste.

Renato Henrique de Souza Lima, 34, foi até a UPA acompanhar a mãe, de 56 anos, que tinha como sintomas dor de cabeça, vômitos e dor de garganta -este último não é um sintoma de dengue- além de sofrer de pressão alta. Ambos aguardavam sob a tenda desde as 10h. Após algumas reclamações de Lima, a temperatura da mãe foi medida, revelando 39,4 de febre. Em seguida, ela foi encaminhada para o interior da UPA, para onde são direcionados os casos considerados de risco.

"Só tem esse hospital aqui na região", diz Lima, que mora no Jardim São Pedro, há cerca de 20 minutos de distância da UPA, onde, do lado de dentro, impera o choro de crianças.

É época de infecções sazonais, diz Claudia Cristina Lopes de Carvalho, gerente da UPA 26 de Agosto. "Nossa média de atendimento é de 1.200 pacientes por dia. Atendemos 23 mil pacientes por mês, mas a capacidade é de 15 mil", diz. Enquanto terminava sua frase, um enfermeiro irrompeu na sala, informado à gestora que uma criança de 11 anos, atropelada e arremessada a quatro metros, acabara de chegar na unidade e necessitava de internação.

De segunda para terça-feira, 58 pessoas testaram positivo para a dengue na UPA 26 de Agosto. Em comparação com a semana passada, o número de casos aumentou em 50%, segundo dados da própria unidade informados por Carvalho.

Ela diz que a tenda foi montada para que o atendimento dos casos de dengue não impactam no fluxo de atendimento de pacientes com outras doenças. Além do teste rápido, em que o resultado demora cerca de 20 minutos, pessoas com dengue são submetidas à prova do laço. O teste consiste em apertar o braço com um elástico, como se o paciente fosse tirar sangue. Depois, um pequeno quadrado é traçado no antebraço. O aparecimento de pequenas manchas vermelhas nessa área é um sinal de alerta, porque pode indicar uma deficiência de plaquetas -células responsáveis pela coagulação do sangue. Sempre que a Prova do Laço é positiva, o paciente deve fazer o hemograma.

Depois da prova do laço, a dengue é classificada como tipo A (sem gravidade), B, quando há risco de gravidade, grupo em que se encaixam grávidas, idosos ou bebês com teste positivo ou qualquer pessoa que tenha testado positivo na prova do laço. Quando a dengue é do tipo C, em que o hemograma constatada a deficiência de plaquetas, o paciente é internado na própria UPA e encaminhado para outro hospital, se necessário. O grupo D se refere à dengue hemorrágica.

Segundo Carvalho, o resultado do hemograma demora cerca de 3 horas para sair e é o responsável por atrasar o atendimento e aumentar a fila. Hoje, ela diz, a UPA recebeu um novo equipamento para realizar o homograma rápido, que deve diminuir o tempo do resultado para 30 minutos.