SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Montadoras anunciam R$ 71,4 bi de investimentos no Brasil, Toffoli suspende julgamento para descriminalizar porte de maconha, novas regras da declaração do Imposto de Renda e outras notícias para começar o dia.

CARRO ELÉTRICO

Stellantis anuncia R$ 30 bi para carros híbridos flex, e investimentos do setor chegam a R$ 71,4 bi. Valor é o maior já anunciado por uma empresa no mercado brasileiro; multinacional controla Fiat, Peugeot e Jeep.

DROGAS

Toffoli pede vista e suspende julgamento com 5 votos a 3 para descriminalizar porte de maconha. André Mendonça e Kassio Nunes Marques votaram nesta quarta (6) contra a medida; caso começou a ser analisado em 2015.

JUSTIÇA

Justiça anula 3 condenações de Cabral e reduz em 10% soma de suas penas. Magistrados consideraram que operações Unfair Play, Ratatouilli e C'est fini não deveriam ser conduzidas por Marcelo Bretas; soma das penas cai 40 anos.

JUSTIÇA

Menção a Moraes e Gilmar no caso da 'Abin paralela' se resume a dois parágrafos. Relato da PF é amparado em interpretação de trecho especulativo de documento que teria sido produzido em gabinete de deputado.

CONGRESSO NACIONAL

Bolsonarista Caroline de Toni é eleita presidente da CCJ, e Nikolas fica com Educação. Deputado do PL é um dos nomes mais ativos da oposição ao governo Lula na Câmara.

IMPOSTO DE RENDA

Receita sobe o valor de quem é obrigado a declarar Imposto de Renda 2024. Entrega da declaração começa em 15 de março e vai até 31 de maio; multa mínima por atraso é de R$ 165,74.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Lula põe em dúvida comportamento da oposição na Venezuela e faz paralelo com Bolsonaro. Presidente diz estar feliz com convocação do pleito para julho; principal candidata antichavista está impedida de concorrer.

ELEIÇÕES EUA

Nikki Haley confirma desistência e deixa caminho livre para Trump, mas não o endossa. Derrotada na Super Terça, republicana diz que cabe a ex-presidente ganhar votos de quem não o apoiou até agora

RÚSSIA

Crítico de Putin, Kasparov é incluído em lista de terroristas na Rússia. Ex-número 1 do xadrez vive hoje nos EUA e já havia sido denominado 'agente estrangeiro' pelo Kremlin.

COTIDIANO

Dois morrem em queda de avião da PF no aeroporto da Pampulha, em BH. Monomotor levantou voo, perdeu altitude e pegou fogo dentro da área do aeródromo; uma pessoa está ferida.

MEDICINA

Homem que se vacinou 217 vezes contra Covid não teve efeitos colaterais, diz estudo, Alemão afirma que tomou todos os imunizantes com a tecnologia mRNA; trabalho foi publicado na The Lancet.

JUSTIÇA

Ana Paula Henkel, ex-Jovem Pan, ganha ação na Justiça contra Globo e Casagrande. Decisão é em segunda instância e ainda cabe recurso; Emissora não fala sobre casos judiciais.

CELEBRIDADES

Ator de 'Harry Potter' exclui amante de testamento milionário e deixa menos de R$ 200 mil para os filhos. Michael Gambon, o Alvo Dumbledore da franquia, era dono de uma fortuna avaliada em R$ 9,5 milhões.

TELEVISÃO

Panelaço Ao Vivo é cancelado no GNT após promoção de Ana Clara Lima na Globo. Ex-BBB vai comandar Estrela da Casa, novo reality musical da emissora em TV aberta.