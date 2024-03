SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nona morte causada pela dengue na Bahia foi confirmada pela Secretaria da Saúde estadual, que tem 122 municípios em estado de epidemia. Além disso, outros 51 estão em risco e 34 em alerta.

A vítima morava em Vitória da Conquista e foi a segunda pessoa a morrer por causa da doença na cidade do sudoeste baiano este ano.

As outras mortes ocorreram em Jacaraci (duas), Piripá, Irecê, Feira de Santana, Barra do Choça e Ibiassucê.

Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, o estado confirmou 29.982 casos da doença até o dia 2 de março, um aumento de 209,3% em comparação com o mesmo período do ano passado.

A epidemia é combatida na Bahia com medidas como vacinação, uso de drones para localizar focos do mosquito Aedes aegypti, aumento do fumacê, mutirões de limpeza nas cidades com alto índice de infecção, uso de bombas costais por agentes de saúde, distribuição de 12 mil kits para os agentes de combate às endemias e fortalecimento dos estoques da assistência farmacêutica estadual.

A secretária da Saúde, Roberta Santana, cobra das prefeituras a intensificação de ações de limpeza urbana para eliminar os criadouros. Ela também defende a mobilização da sociedade no combate à doença.

"A dependência excessiva do fumacê, como último recurso, pode revelar uma gestão reativa em vez de proativa no combate à doença", disse.

O governo estadual compartilhou com os municípios atas de registro de preço para que eles comprem medicamentos, insumos (como soro) e bombas costais.