SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O elevado volume de chuvas registrado em diversas regiões do país nos últimos dias aumentou o risco de deslizamentos de terra e quedas de barreira às margens de rodovias, segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

Na região metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista há risco moderado para a possibilidade de movimentações de terra nas áreas consideradas suscetíveis, como encostas de morros. Ainda no estado de São Paulo, o Vale do Paraíba também está sujeito a esse risco geológico, assim como a Zona da Mata de Minas Gerais.

O risco de deslizamentos é considerado alto nos casos da região metropolitana do Rio de Janeiro e também em áreas mais ao centro do estado. A situação no Rio é mais grave porque há expectativa de chuva de forte intensidade.

O Cemaden também considera moderada a possibilidade de inundação no litoral paulista e Grande São Paulo, assim como em diversos pontos das regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte.

CAPITAL PAULISTA TERÁ VENTO, RAIOS E RISCO DE ALAGAMENTO

Na capital paulista, a quinta-feira (7) poderá ter fortes pancadas de chuva e rajadas de vento à tarde, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo. Também há potencial para raios e formação de alagamentos.

O tempo fechado durante o dia, com algumas ensolaradas apenas pela manhã, será provocado por áreas de instabilidade que se formam devido ao calor e pela umidade. A temperatura mínima prevista é de 20°C e, a máxima, de 27°C.

A sexta-feira (8) será mais um dia abafado na cidade, com períodos de sol entre muitas nuvens.

Entre o meio da tarde e o início da noite, a combinação de calor e entrada da brisa marítima irá gerar nuvens carregadas que provocam chuva em forma de pancadas inicialmente isoladas, mas que podem se generalizar.

Os termômetros deverão oscilar entre 20°C, ao amanhecer, e 28°C no início da tarde.