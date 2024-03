SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A casa do prefeito de Manicoré (AM) e um hospital foram depredados ontem durante uma manifestação de moradores após um recém-nascido morrer.

A população, revoltada com a morte, invadiu a casa do prefeito Lúcio Flávio (PSD). Os moradores quebraram portão, janelas de vidro e itens no interior da residência. Imagens mostram o estrago deixado.

Os moradores alegaram que houve negligência médica e que a prefeitura não deu o suporte necessário. A criança precisou ser transferida de forma urgente para uma unidade de tratamento intensivo especializada, que ocorreu na manhã seguinte após o parto.

O recém-nascido morreu durante o transporte aéreo para a cidade de Manaus. O caso ocorreu na última segunda-feira (4) após complicações, apesar da cirurgia cesariana ter sido 'bem-sucedida'.

A mãe deu entrada no domingo (3) de manhã no Hospital Hamilton Maia Cidade com perda de líquido e ficou sob observação até a hora do parto. A unidade de saúde também foi alvo de ataques e depredações pelos populares.

A prefeitura do município publicou uma nota de pesar e repudiou os atos de violência. ''A prefeitura assegura que os responsáveis por essas ações serão identificados e responderão perante a justiça''. Além disso, acusou um blog da cidade de ter incitado as ações de depredação.

O UOL também entrou em contato com a Polícia Civil. A matéria será atualizada assim que houver retorno.