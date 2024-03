SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois passageiros morreram após o ônibus no qual eles estavam ser atingido por parte de um caminhão em Fortaleza.

Parte do braço que move o cesto de elevação do caminhão entrou pelo vidro traseiro do ônibus. O caso foi registrado na avenida Frei Cirilo, por volta das 5h30 desta quinta-feira (7).

As pessoas que morreram estavam presas às ferragens do veículo. Uma delas morreu na hora e outra chegou a receber socorro do Samu, mas não resistiu.

Três pessoas foram socorridas com ferimentos leves, informou o Corpo de Bombeiros.

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. O UOL buscou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social para saber se o local foi periciado e aguarda retorno sobre o assunto.

O caminhão era de uma empresa terceirizada e fazia serviços de iluminação pública no município. O UOL entrou em contato com a Prefeitura de Fortaleza e também aguarda retorno.