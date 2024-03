SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um arsenal utilizado em ataques a caixas eletrônicos de bancos em cidades do interior foi encontrado por agentes do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), da Polícia Civil, nesta quarta (6) durante operação em Itapevi, na Grande São Paulo.

A ação de policiais da 1ª Delegacia Patrimônio (Investigações sobre Roubo e Latrocínio) era para prender dois homens investigados sob suspeita de liderar um ataque ocorrido na cidade de Guarapuava, no Paraná, em 17 de abril de 2022. Na ocasião, criminosos atiraram contra um batalhão da Polícia Militar, incendiaram carros e caminhões, fizeram reféns e espalharam terror.

O alvo era uma casa na estrada da Boa Vista, no bairro Quatro Encruzilhadas. No local foram encontrados cinco fuzis, uma carabina, uma submetralhadora, três pistolas, um revólver, 21 carregadores, três coletes a prova de bala, e mira telescópica, segundo o Deic.

Ao invadir o imóvel, os agentes viram um homem de 19 anos pulando o muro dos fundos, tentando fugir, mas uma equipe já tinha cercado a região e ele foi preso.

No local também foram apreendidos 16 tabletes de maconha, 18 sacos contendo cocaína e um saco com crack. Também foram apreendidos dois carros blindados ?um Jeep Compass roubado e um Audi A4 furtado?, seis placas automotivas, quatro cartões bancários, três chips e documentos.

O homem preso fazia a guarda do material apreendido e é filho do dono do imóvel, que era um dos alvos da operação. Ele foi autuado por tráfico de drogas, porte de arma de uso restrito e receptação. As investigações continuam para encontrar os dois líderes.

ENTENDA

Uma tentativa de assalto a uma empresa de transporte de valores levou pânico à cidade de Guarapuava, no interior do Paraná, na noite de 17 de abril de 2022. Três ficaram feridos, nada foi roubado e os bandidos fugiram.

Criminosos atiraram contra um batalhão da Polícia Militar, incendiaram carros e caminhões e fizeram reféns. Os criminosos tentaram chegar à caixa-forte da empresa Proforte, porém fugiram ao perceber a chegada de policiais.

Ao todo, cerca de 30 envolvidos participaram da ação. Eles abandonaram oito veículos, entre os quais alguns blindados. Foram recolhidos sete fuzis, uma arma .50, pistolas, dinamites, quatro capacetes balísticos, mochilas com remédios e mantimentos para fuga.

Tags:

paraná