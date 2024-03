SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A forte chuva registrada entre a noite desta quarta (6) e a madrugada desta quinta-feira (7) voltou a causar alagamentos e deslizamentos em cidades do estado de São Paulo. A região mais atingida foi o litoral. No total, 231 pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas.

A serra antiga da rodovia dos Tamoios está interditada, de acordo com a concessionária, por causa do alto volume de chuvas registrado na região. A medida foi adotada em razão do risco de queda de barreiras.

O tráfego flui em operação comboio com pare e siga pela serra nova. Até o momento, foram realizados 13 comboios, permitindo o fluxo de veículos entre o litoral norte e o Vale do Paraíba.

De acordo com a Defesa Civil, diversas município tiveram impactos da chuva.

Em Itanhaém, houve deslizamento de terra e uma casa ficou alagada.

Em Praia Grande, 12 residências foram atingidas por um deslizamento de terra e 30 pessoas ficaram desalojadas.

Na cidade de Mongaguá, 50 casas foram interditadas preventivamente e 112 pessoas foram encaminhadas a um abrigo provisório.

Ubatuba registrou transbordamento de córregos, queda de muros e deslizamento de terra. Moradias foram alagadas e 13 pessoas precisaram ir para um abrigo.

Também no litoral norte, houve cheias em rios de Caraguatatuba e 200 moradias foram afetadas. Duas pessoas ficaram desabrigadas.

Em Osasco, na Grande São Paulo, 17 casas foram alagadas e 73 pessoas ficaram desalojadas. O município também registrou deslizamento de terra e queda de muro.

No interior paulista, Avaré também sofreu com as consequências da chuva. Córregos extravasaram, avenidas ficaram alagadas, veículos, submersos, e casas foram invadidas pela água.

Em Jundiaí, no interior, o córrego do Areião extravasou, oito casas foram alagadas, houve deslizamento de terra e um casa foi atingida e precisou ser interditada. Uma pessoa ficou desalojada.

Nesta quinta (7), o dia deve ser permanecer nublado em todo o estado, com instabilidade atmosférica que deve causar pancadas de chuva. Essas pancadas devem ser seguidas por descargas elétricas e rajadas de ventos. Além disso, os termômetros sobem gradativamente, e a sensação de calor deve predominar.