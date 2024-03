RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Uma colisão entre um caminhão guincho e um ônibus deixou duas pessoas mortas em Fortaleza na manhã desta quinta-feira (7).

A colisão aconteceu no bairro de Messejana, na avenida Frei Cirilo. O ônibus estava em frente ao ponto de embarque e desembarque quando um caminhão guincho atingiu o coletivo pela lateral e atravessou o veículo. Os nomes das vítimas não foram divulgados oficialmente.

Imagens mostram que o cesto de elevação do guincho atingiu a parte de traseira do ônibus.

Os bombeiros foram acionados às 5h27 para a ocorrência. Ao chegarem ao local, detectaram um óbito imediatamente. A outra vítima ficou presa às ferragens e foi resgatada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também atuou no caso. Além dos dois mortos, outras três vítimas foram atendidas pelas equipes. Como os nomes não foram divulgados, não há como confirmar o estado de saúde das vítimas.

As outras pessoas tiveram queda pelo impacto e sofreram pancadas no corpo ao chão ou nas cadeiras e também laceração. Em seguida, deixaram o local por conta própria. Ao todo, havia cerca de dez pessoas no coletivo.

Por meio das redes sociais, o prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira (PDT), lamentou o acidente e se solidarizou com as famílias das vítimas. "Lamento profundamente a morte de duas pessoas em um acidente entre um veículo de manutenção de iluminação pública e um ônibus. Determinei que a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social dê todo o apoio às famílias das vítimas, a quem dedico minha solidariedade."

Ainda conforme o prefeito, a Prefeitura de Fortaleza procurou a empresa prestadora de serviço para que dê o suporte necessário aos familiares e preste esclarecimentos sobre as circunstâncias do acidente.

Proprietária do caminhão, a FM Rodrigues de iluminação, prestadora de serviços da prefeitura, disse que abriu um processo para apurar as causas do acidente. Também lamentou a colisão e prestou solidariedade aos amigos e familiares das vítimas.