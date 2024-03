SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Liga-SP, responsável pela organização dos desfiles das escolas de samba de São Paulo, decidiu dispensar todos os julgadores e coordenadores do Carnaval. Em nota, o órgão informou que o objetivo é aprimorar a avaliação dos desfiles do Carnaval de São Paulo.

A decisão foi tomada em assembleia com as presenças dos presidentes das escolas de samba.

"Reconhecemos a necessidade de mudanças e decidimos por unanimidade implementar a troca integral da estrutura de julgadores, com o objetivo de refazer todos os treinamentos para fortalecer a qualidade das avaliações", diz trecho da nota.

Segundo a Liga-SP, profissionais experientes serão contratados para liderar o processo de mudança. "Ao promover essa reformulação, reafirmamos o nosso compromisso de oferecer um espetáculo mais grandioso em 2025", completa o órgão.

A escola de samba Mocidade Alegre, do bairro do Limão, na zona norte de São Paulo, foi a campeã do Carnaval 2024 e comemorou o bicampeonato e o 12º título da sua história.

A Mocidade desfilou com um samba-enredo que homenageou o escritor Mário de Andrade, interpretado no sambódromo pelo ator Pascoal da Conceição na comissão de frente. O enredo mostrou as viagens do modernista pelo interior do Brasil.