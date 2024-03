SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O criminoso mais procurado do Espírito Santo foi preso na manhã desta sexta-feira (8) em Vitória. Ele estava em um esconderijo dentro da casa de um familiar.

Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido como Marujo, estava escondido no bairro do Bonfim. Ele foi preso durante operação da Polícia Civil do Espírito Santo.

Um vídeo do momento da prisão mostra que o criminoso estava escondido em um fundo falso em uma parede.

O fundo falso era aberto de forma eletrônica, informou a polícia. Para acessar o criminoso, eles quebraram uma das paredes.

Uma arma de fogo, rádios comunicadores, um suporte de oxigênio e munições foram encontrados dentro do local no qual ele estava escondido. A informação foi dada pela PCES na manhã desta sexta.

"Por isso que ele conseguiu ficar tanto tempo assim foragido, era um esconderijo bem engenhoso mesmo. Com muitos trabalhos de inteligência, a gente tinha certeza que ele ia estar ali", disse Romualdo Gianordoli, delegado da PCES.