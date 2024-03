SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Oito pessoas foram presas no centro de São Paulo, nesta sexta-feira (8), com mais de 32 mil porções de drogas, segundo a Polícia Civil.

A atuação do grupo se dividiria em dois imóveis. Um deles está localizado no Conjunto Residencial José Bonifácio e o outro na Parada XV de Novembro.

Um suspeito foi preso no primeiro endereço. A prisão foi realizada quando ele estava descarregando sacolas com drogas de um veículo para a casa. Ele confessou que atuava no tráfico e indicou o outro imóvel, onde as drogas seriam produzidas.

No local, foram presos seis mulheres e um homem. O grupo estava confeccionando embalagens para os entorpecentes.

Entre as 32 mil porções, havia maconha, crack e cocaína. Também foram apreendidos dois veículos, duas balanças de precisão e quase cem caixas de morfina. Uma das suspeitas, de 29 anos, era procurada pela Justiça.