SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ações da Petrobras registram forte queda após balanço de 2023, nova presidente da CCJ vê 'exagero' contra Bolsonaro, pacotes de ajuda humanitária atingem civis e matam 5 em Gaza e outras notícias do dia na Folha para começar o seu sábado (9).

FOLHAINVEST

Petrobras perde R$ 55 bi após dividendo menor e temor de pressão de Lula. Decisão frustra investidores, ações caem mais de 10% na Bolsa brasileira; bancos cortam recomendação para o papel.

GOVERNO LULA

Conselho da Vale decide que Bartolomeo deixa presidência até o final do ano. Fim de racha na alta gestão ocorre após presidente Lula fazer críticas à companhia que foram interpretadas como ameaças.

FOLHAJUS

Moraes proíbe Bolsonaro e suspeitos de tentar golpe de ir a eventos das Forças Armadas. Ministro impõe proibição no mês do aniversário de 60 anos do golpe militar que implantou ditadura no Brasil.

POLÍTICA

PF associa US$ 172 mil encontrados em casa de suspeito a verba sigilosa da Abin. Busca ocorrida em outubro apreendeu quantia na casa de então número 3 da agência, que não se manifesta sobre o caso.

CONGRESSO NACIONAL

Há exagero contra Bolsonaro, e CCJ pode discutir anistia, diz Caroline de Toni. Da ala bolsonarista do partido, deputada defende votar pautas de costume na comissão.

CONGRESSO NACIONAL

Novo presidente da Comissão de Educação, Nikolas Ferreira nunca apresentou projeto sobre o tema. Deputados veem risco de discussão ideológica sequestrar atividade da comissão e prejudicar análise de temas importantes.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Pacotes de ajuda humanitária atingem palestinos e matam 5 em Gaza. Moradores afirmam que paraquedas de carregamentos não abriram; outras dez pessoas ficaram feridas.

MUNDO

Crise no Haiti ameaça vida de milhares de mulheres grávidas, diz ONU. Relatos de estupros coletivos se espalham; gangues controlam capital e pedem renúncia do premiê.

VIOLÊNCIA

Pode ir na ONU, no raio que o parta, não tô nem aí, diz Tarcísio sobre denúncias de abuso da PM no litoral. Entidades de direitos humanos apresentaram queixa pela escalada da violência policial na Baixada Santista ao Conselho de

ÁFRICA

Homens armados invadem escola e sequestram mais de 200 alunos na Nigéria. Pais dizem que criminosos atiraram de forma indiscriminada; pelo menos uma pessoa morreu.

COTIDIANO

Passageiro morre em voo de Buenos Aires a Madri; aeronave pousa em Natal. Samu do Rio Grande do Norte afirma que foi acionado, mas que passageiro morreu durante o voo.

ILUSTRADA

Livro 'O Avesso da Pele' é removido de escolas em Mato Grosso do Sul após PR e GO. Estado avaliou que linguagem da obra de Jeferson Tenório é inadequada para menores de idade e para o uso pedagógico.

AKIRA TORIYAMA (1955 - 2024)

Morre Akira Toriyama, criador de 'Dragon Ball' e 'Dr. Slump', aos 68 anos. O artista japonês também é conhecido por seu trabalho na franquia de videogames 'Dragon Quest'.

BBB24

Foto de Davi é usada por traficantes em vendas de drogas no Rio. Criminosos tentam utilizar popularidade do brother para fins ilícitos.

EQUILÍBRIO

Estudos indicam que café pode reduzir risco de desenvolver diabetes. Algumas xícaras diárias da bebida diminuem a probabilidade da doença, mas há limites para a ingestão.

ILUSTRADA

O que críticos da Folha opinaram sobre filmes indicados ao Oscar. Edição da newsletter Maratonar traz serviço de onde ver obras no streaming.