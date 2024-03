SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi sequestrado e teve seu caminhão roubado no interior de São Paulo após ser contratado por aplicativo de frete. O motorista só foi liberado após o veículo ser localizado em uma rodovia de Mato Grosso do Sul.

O motorista foi liberado na madrugada de sexta-feira (8). A libertação aconteceu após a Polícia Militar Rodoviária de Mato Grosso do Sul encontrar o caminhão próximo a uma base em Nova Andradina (MS).

O homem, de 57 anos, estava desaparecido desde quarta-feira (6). As buscas pela vítima começaram após a família relatar que havia perdido contato com o caminhoneiro. A Polícia Militar do Estado do Paraná foi acionada e informou aos policiais sul-mato-grossenses as características do veículo e a suspeita de que a carreta estaria indo em sentido a fronteira com o Paraguai.

Segundo relatado pela família, a vítima foi mantida presa dentro de um porta-malas. Após a quadrilha descobrir que o veículo havia sido aprendido, liberou o homem em Morungaba (SP).

Contratado por aplicativo

O caminhoneiro foi contratado, via aplicativo de fretes, para buscar uma carga no interior de São Paulo, disse a polícia. Contudo, ao chegar no local a vítima foi rendida, roubada e mantida sob cárcere pela quadrilha, informou o motorista.

O suspeito que dirigia o caminhão no interior de MS foi preso. O caminhão apreendido estava com problemas mecânicos e deu uma pane próximo a uma base da polícia, a prisão aconteceu no momento que o veículo estava sendo guinchado.

O condutor afirmou que pegou o veículo em Botucatu-SP, mas não soube informar o nome do proprietário.

Polícia Militar Rodoviária -MS

A vítima não teve ferimentos. Após o resgate, o homem foi encaminhado para sua cidade de origem, Laranjeiras, no interior do Paraná

O caso será investigado pela Polícia Civil de São Paulo. De acordo com a PMMS, as diligências sobre o sequestro devem acontecer onde ocorreu o sequestro.