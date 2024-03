SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo acumula neste ano 51 mortes provocadas pela dengue, segundo informações deste sábado (9) do painel de monitoramento do governo estadual. São quatro óbitos a mais em relação aos 47 anotados até esta sexta (8).

Existem ainda 151 óbitos potencialmente provocados pela doença que estão sob investigação no estado.

Na capital paulista, a prefeitura informou que a cidade chegou à terceira morte por dengue no ano. A vítima é uma mulher de 49 anos moradora do Capão Redondo (zona sul).

Os sintomas iniciais surgiram em 3 de março e o atendimento ocorreu em um hospital privado. Ela morreu na quinta-feira (7).

Até o momento, em todo o estado existem 452.021 notificações de pacientes que podem ter sido infectados, sendo 177.384 casos confirmados e 273.063 considerados prováveis.

Os dados estaduais são atualizados diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde, com base no sistema de notificações do SUS (Sistema Único de Saúde) e podem ser acessados aqui.

Com quase 180 mil casos confirmados, a incidência da doença ultrapassa os 300 casos por 100 mil habitantes, critério da OMS (Organização Mundial da Saúde) para classificar uma epidemia.

Já na cidade de São Paulo, o número de casos da doença chegou aos 25.182 neste ano, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

O município afirma ter 12 mil agentes atuando no combate à dengue e que realizou neste ano 2,8 milhões de ações, como vistorias a imóveis, bloqueios de criadouros e nebulizações.