SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pesquisa Datafolha sobre a corrida eleitoral de São Paulo, direita sai vencedora de disputa acirrada em Portugal, Oscar consagra "Oppenheimer" e Emma Stone como atriz e outras notícias para começar esta segunda-feira (11).

DATAFOLHA

Boulos e Nunes empatam na corrida eleitoral de São Paulo, aponta Datafolha. Deputado tem 30%, e prefeito, 29%, seguidos por Tabata, com 8%; Marina Helena tem 7%, Kim, 4%, e Altino, 2%.

PORTUGAL

Direita vence socialistas em disputa acirrada em Portugal, e ultradireita mostra força. Esquerda admite derrota; legenda populista Chega quadruplica bancada e se torna peça-chave para arranjo de governo.

MERCADO

Governo Bolsonaro deixou esqueleto de R$ 6,3 bi do seguro-desemprego para gestão Lula. Ex-ministro diz ter seguido entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda; correção do problema pode pressionar Orçamento.

STF

Ex-diretor da Abin suspeito de espionagem contra Camilo Santana não pilotou drone, como aponta PF. Autoridades que acompanharam o caso relatam que episódio envolveu piloto de Brasília e servidora do Ceará.

COTIDIANO

Aeroportos investem em aves de rapina, rojões e laser para evitar choques com animais. Só nos dois primeiros meses deste ano foram reportadas no país 451 colisões; risco é maior em decolagem e pousos, diz especialista.

MERCADO

Presidente da Uber faz corridas como motorista e quer atrair mais mulheres para o app. Silvia Penna, diretora da empresa no Brasil, também faz corridas para testar serviço.

TECNOLOGIA

Reconhecimento facial confunde gêmeos e causa transtorno com bancos e gov.br. Norma americana recomenda que empresas ofereçam alternativas de cadastro além da identificação do rosto.

FILMES

Veja os vencedores do Oscar, que consagra 'Oppenheimer' e Emma Stone como atriz. Premiação ainda distribuiu troféus para 'Pobres Criaturas', e teve performances memoráveis das músicas de 'Barbie'.

FILMES

Billie Eilish vence Oscar aos 22 anos e é a pessoa mais jovem com duas estatuetas. Cantora americana levou prêmio de melhor canção original por 'What Was I Made For?', de 'Barbie', e já tinha vitória por '007'.

MUNDO

Agências excluem foto de Kate Middleton com filhos por suspeita de manipulação. Imagem foi divulgada para comemorar o Dia das Mães, celebrado neste domingo no Reino Unido.

ITÁLIA

Saiba o que acontece com as moedas jogadas na Fontana de Trevi, em Roma. Em 2022, mais de 1,4 milhão de euros foram jogados na fonte; dinheiro financia banco de alimentos e cozinha comunitária.