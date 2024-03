SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar faz uma operação nesta segunda-feira (11) nos complexos das comunidades de Vila Aliança e Senador Camará, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Há relatos de tiroteios na região desde a noite de domingo (10), segundo moradores.

A região é alvo de disputa entre grupos criminosos. Também segundo moradores, a estrada do Taquaral foi fechada durante a noite como parte do confronto entre as facções.

Os policiais encontraram barricadas em chamas no início da operação. Elas foram retiradas pela equipe de demolição da Polícia Militar.

Um homem foi preso nas primeiras horas do dia na comunidade Rebu, em Senador Camará, nas primeiras horas do dia. A polícia apreendeu um fuzil e um rádio transmissor.